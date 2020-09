Aerospazio: Politecnico Milano selezionato per prima missione per difendere la Terra dagli asteroidi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista scientifico, il CubeSat fornirà importanti informazioni sulle proprietà fisiche e dinamiche di Didymos e di Dimorphos. Il sistema binario verrà analizzato mediante la raccolta di dati e immagini ravvicinate della superficie dei due corpi celesti. Il CubeSat Milani in particolare fungerà da tassello fondamentale nella realizzazione della prima rete di comunicazione interplanetaria tra il satellite madre (Hera) e i suoi due CubeSat e sperimenterà per la prima volta algoritmi innovativi di guida, navigazione e controllo autonomo nello spazio profondo. Inoltre, l’impossibilità di comunicare direttamente con la Terra, ma solo attraverso la sonda madre Hera, e le limitate risorse a disposizione in termini di capacità propulsive, ne fanno una delle più interessanti ed impegnative sfide tecnologiche del futuro. Hera rappresenta il contributo europeo alla collaborazione internazionale tra Esa e Nasa per la missione Aida (asteroid impact and deflection assessment), la prima missione spaziale di difesa planetaria, il cui scopo è quello di testare un sistema di protezione della Terra in vista di possibili asteroidi in rotta di collisione. In particolare, Aida studierà l’efficacia del metodo “kinetic impactor”, che si basa sulla deflessione dell’orbita di un asteroide attraverso un impatto ad alta velocità. (com)