Fase 3: Besseghini (Arera), monitaraggio efficienza servizi per ripresa economica Paese

- Stefano Besseghini, presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha spiegato che "la realizzazione di nuove infrastrutture e la manutenzione di quelle esistenti, la continuità e qualità dei servizi energetici e ambientali, gli investimenti per lo sviluppo sostenibile e la riduzione del divario territoriale, sono solo alcuni dei capitoli sui quali l’Autorità è chiamata a monitorare l’efficienza dei servizi e a garantire un sistema di regole in grado di liberare risorse utili alla ripresa economica del Paese". Besseghini lo ha detto in occasione della presentazione, presso la Sala della Regina di Montecitorio, della Relazione annuale dell'Autorità. (Rin)