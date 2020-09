Trasporto aereo: Egyptair riprende voli per Mosca dopo sei mesi di interruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera egiziana Egyptair riprende oggi i voli per la capitale russa Mosca, dopo un’interruzione di sei mesi dovuta al coronavirus. Lo riferiscono i media egiziani. La compagnia aerea di proprietà statale volerà a Mosca tre volte a settimana, ovvero ogni sabato, martedì e giovedì. Egyptair richiederà ai passeggeri diretti a Mosca di avere con sé un certificato medico e un test diagnostico Pcr negativo, per potersi imbarcare. Nel mese di marzo l’Egitto ha chiuso il traffico aereo per i voli internazionali, nel quadro di una serie di misure adottate per controllare la diffusione del coronavirus. La Russia ha ripreso i collegamenti aerei con gli aeroporti del paese nordafricano due anni fa, dopo l’esplosione nell'ottobre del 2015 di un velivolo russo partito dalla località egiziana di Sharm el Sheikh, che uccise tutti i 224 passeggeri a bordo. L’11 aprile 2018 la compagnia russa Aeroflot ha annunciato che avrebbe ripreso i voli per il Cairo, tre volte alla settimana, dopo “un consistente aumento delle misure di sicurezza”. (Cae)