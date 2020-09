India: coronavirus, ancora record di contagi ma guariti salgono a 4 milioni e test a 60 milioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal primo settembre, in base alle ultime linee guida del ministero dell’Interno, è iniziata una nuova fase di ripresa delle attività nelle aree al di fuori delle zone di contenimento. I servizi ferroviari metropolitani sono ripartiti il 7 settembre a Nuova Delhi e in altre grandi città, in modo graduale e secondo apposite procedure operative standard. Gli eventi sociali, politici, accademici, culturali e sportivi e le funzioni religiose saranno consentiti dal 21 settembre con un limite di cento persone, l’obbligo di mascherina e il rispetto delle misure igieniche e di distanziamento. Anche i teatri all’aperto potranno allestire spettacoli dal 21 settembre. Le scuole e gli altri istituti di istruzione, invece, resteranno chiusi fino al 30 settembre, con parziali deroghe dal 21 settembre, ma possono svolgersi gli esami. Cinema e teatri al chiuso, parchi di divertimenti, piscine e altri luoghi di intrattenimento rimarranno anch’essi chiusi. (Inn)