Sanità: Regione Lazio illuminata di arancione per giornata nazionale sicurezza cure

- Oggi in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, la sede della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo a Roma è stata illuminata di arancione per richiamare l’attenzione dei cittadini e dell’opinione pubblica sull’importanza della sicurezza delle cure. "In particolare, quest’anno la Giornata è anche un’occasione per ricordare l’impegno del Sistema sanitario nazionale e di tutti gli operatori per fronteggiare l’epidemia Covid-19". Si legge sul portale Salute Lazio. (Rer)