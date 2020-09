Fase 3: Besseghini (Arera), siamo in 'meta-emergenza', non approdati a nuova normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dell'emergenza pandemica "ci troviamo, oggi, in una strana condizione" tanto che "potremmo parlare di una 'meta-emergenza', un processo di transizione ad una fase più complessa di quella dalla quale proveniamo". Lo ha spiegato Stefano Besseghini, presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) in della occasione della presentazione, presso la Sala della Regina di Montecitorio, della Relazione annuale dell'Autorità. "Non siamo tornati alla normalità precedente, non siamo più nella fase acuta dell’emergenza e non siamo ancora approdati ad un nuovo tipo di normalità". (Rin)