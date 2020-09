Spagna: la presidente della comunità di Madrid invita popolazione a restare tranquilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parola "confinamento" genera "ansia e allarme" e, pertanto, è necessario "inviare un messaggio di tranquillità alla popolazione". Lo ha affermato oggi la presidente della comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, nel corso di un'intervista radiofonica a "Onda Zero", aggiungendo che si limiterà la mobilità in alcune zone "solo se necessario" ma consigliando, tuttavia, ai cittadini di ridurre il più possibile le relazioni sociali. Ieri, il vice assessore alla Salute aveva annunciato un inasprimento delle misure restrittive con "confinamenti selettivi" a partire da questo fine settimana per tentare di contenere la seconda ondata della pandemia del coronavirus che si sta diffondendo in tutta la regione.(Spm)