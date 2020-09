Francia: Schneider Electric, ristrutturazione aziendale in segmento componenti media tensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Schneider Electric, gruppo specializzato nel comparto dell'energia elettrica, prevede una ristrutturazione aziendale nel segmento dei componenti di media tensione. Questa scelta "si inserisce in un contesto di forte calo dell'attività che osserviamo da molti anni", fa sapere il gruppo. Secondo alcune fonti sindacali citate dal quotidiano "Les Echos" l'aziende prevede la chiusura di due degli otto siti di produzione che possiede per queste attività. "La fine della produzione è prevista per il secondo semestre del 2021", afferma una fonte interna. Schneider Electric avrebbe inoltre in previsione un trasferimento delle attività che potrebbe portare a un ulteriore taglio dei posti di lavoro. (Frp)