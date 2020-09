Usa-Regno Unito: segretario di Stato Pompeo incontra l’omologo britannico Raab (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Londra segnala dunque la propria vicinanza alla linea Usa nei confronti dell’Iran, che nei mesi scorsi ha suscitato tensioni con diversi paesi europei, con la Russia e la Cina: secondo questi ultimi, gli Usa non hanno fondamenti legali per il ripristino delle sanzioni a Tehran sull’accordo del 2015, che ha contenuto il programma nucleare iraniano in cambio di un allentamento del regime sanzionatorio a carico di quel paese. L’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, ha ritirato gli Usa dall’accordo nel 2018. Durante l’incontro, Raab e Pompeo hanno discusso l’avvelenamento del leader dell’opposizione russa Alexei Navalnyj, attualmente ricoverato in un ospedale a Berlino. Raab ha descritto l’incidente come una “grave preoccupazione”, ed ha sollecitato il governo russo a fornire una spiegazione credibile dell’accaduto. I capi della diplomazia di Usa e Regno Unito si sono confrontati infine in merito alla presidenza britannica del G7, nel 2021, riconoscendo i meriti dei rispettivi paesi all’interno dell’organizzazione. Raab ha dichiarato che l’alleanza tra Regno Unito e Stati Uniti “rimarrà non soltanto un caposaldo della politica estera britannica, ma anche una solida forza positiva in un frangente di insicurezza globale”. (Nys)