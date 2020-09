Italia-Francia: direttore Villa Medici, adattarsi a emergenza sanitaria senza interrompere attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Villa Medici, sede dell'Accademia di Francia a Roma, "deve uscire dalla sua zona di comfort". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Monde", Sam Stourdzé, nominato a marzo dal presidente Emmanuel Macron. Stourdzé afferma che con la crisi del coronavirus è necessario prendere le adeguate precauzioni ed adattarsi alla situazione sanitaria, ma non bisogna "interrompere le attività". "È con questo stato d'animo che faccio i miei primi passi a Roma", afferma, dopo aver assunto ufficialmente l'incarico il primo settembre. L'obiettivo, spiega il direttore, è "fare dell'istituzione un progetto globale e coerente, portatore di un'esperienza artistica per l'insieme dei suoi pubblici, che siano gli ospiti o il pubblico che viene in modo temporaneo, per soggiornarci, vedere delle esposizioni, scoprire i giardini ma anche prendere un caffè, è una direzione molto ventunesimo secolo". (Frp)