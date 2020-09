Nuovo ciclo di colloqui tra Grecia e Turchia per allentare tensioni nel Mediterraneo orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia e la Turchia dovrebbero tenere oggi, giovedì 17 settembre, un nuovo ciclo di negoziati per allentare le tensioni nel Mediterraneo orientale. L’incontro si svolge dopo quello tenutosi martedì presso la sede della Nato a Bruxelles. La riunione odierna rientra negli sforzi in corso sotto gli auspici dell’Alleanza atlantica volti a ridurre i conflitti nella regione. I contatti tra rappresentanti di Atene e Ankara avvengono dopo settimane di stallo e di tensioni crescenti tra i due paesi. Nella giornata di domenica 13 settembre la nave turca per le ricerche sismiche Oruc Reis è tornata nel porto di Antalya lasciando dopo circa due mesi l'area della piattaforma continentale ellenica dove ha condotto attività di esplorazione energetica. Un rientro avvenuto per ragioni legate a rifornimenti e manutenzione che "non significa un cambio delle politiche" di Ankara nell'area, secondo quanto dichiarato dal ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. Il capo della diplomazia di Ankara ha aggiunto che la Turchia potrebbe avere colloqui diretti con la Grecia per risolvere le dispute nel Mediterraneo orientale, ma che Ankara è pronta a porre le proprie condizioni in risposta all'operato di Atene.Sempre il 13 settembre, il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, ha affermato che la Turchia è determinata a continuare le esplorazioni di idrocarburi nel Mediterraneo orientale, nonostante le tensioni con la Grecia e l'Unione europea. L'emittente turca “Trt” ha riferito che la nave per le ricerche sismiche Oruc Reis, scortata da navi militari turche, ha fatto rientro nelle acque territoriali della Turchia e, in effetti, al momento si trova in rada al largo della città costiera di Antalya. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha accolto il rientro della nave turca come un “primo passo positivo”, auspicando che "ci sia continuità" nell'allentamento delle tensioni tra Ankara e Atene. “Tutti i movimenti della Oruc Reis vengono condotti come programmato. Non abbiamo abbandonato i nostri diritti legali", ha detto da parte sua Akar. Il ministro ha espresso inoltre preoccupazione per la visita della presidente greca Katerina Sakellaropoulou a Castelrosso (Kastellorizo) per festeggiare il 77mo anniversario della liberazione dell'isola dell'Egeo orientale, che si trova a breve distanza dalla costa turca. “La Grecia ha armato 18 isole in violazione degli accordi internazionali. Atene sta cercando di acuire le tensioni nella regione, distruggendo così l'opportunità di dialogo", ha detto Akar, invitando la Grecia a "astenersi da misure provocatorie che portano all'escalation".Il rientro della Oruc Reis si colloca in un contesto di ulteriore isolamento della Turchia da parte del fronte occidentale rappresentato da Unione europea e Stati Uniti. L'Ue - su invito di Atene - ha ventilato l'adozione di sanzioni contro Ankara e nel corso del settimo vertice dei Leader dei Paesi meridionali dell'Unione europea (Med7) il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che la Turchia non è "più un partner" dell'Unione europea nella regione del Mediterraneo orientale. Macron ha criticato la firma da parte della Turchia di "accordi inaccettabili con il governo libico che negano i diritti legittimi della Grecia" e le perforazioni nelle zone economiche esclusive di Cipro da parte di Ankara, definite"inaccettabili". "Noi europei dobbiamo essere chiari e fermi con il governo del presidente Erdogan (turco, Recep Tayyip) che oggi ha dei comportamenti inammissibili", ha detto il capo dello Stato francese. "Spero che le discussioni di oggi pomeriggio - ha continuato - ci permetteranno di avanzare su una posizione comune e il mio desiderio profondo è di rilanciare un dialogo fecondo con la Turchia".Quanto agli Stati Uniti, sabato 12 settembre il segretario di Stato Mike Pompeo si è recato in visita a Nicosia, dove ha incontrato il presidente di Cipro Nicos Anastasiades e il ministro degli Esteri Nikos Christodoulides. Pompeo ha affermato che gli Stati Uniti sono molto preoccupati dalle operazioni della Turchia nel Mediterraneo orientale per l'esplorazione delle risorse energetiche in aree sotto giurisdizione di Cipro e della Grecia. Secondo Pompeo, la Repubblica di Cipro ha il pieno diritto di sfruttare le risorse naturali nelle sue acque territoriali. "I paesi della regione devono risolvere le loro incomprensioni, incluse quelle sulle risorse energetiche, sulla sicurezza e sulle questioni marittime, diplomaticamente e pacificamente", ha dichiarato Pompeo ammonendo che le tensioni militari nell'area "non aiutano nessuno se non gli avversari che vorrebbero vedere divisione nell'unità transatlantica". La visita di Pompeo è stata preceduta dall'iniziativa statunitense di revocare in maniera parziale l’embargo sulle armi nei confronti di Cipro. La sospensione dell’embargo durerà per un anno con la possibilità di rinnovarla. (Rel)