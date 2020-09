Cina: coronavirus, Sinovac avvierà sperimentazione clinica vaccino su bambini e adolescenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda farmaceutica cinese produttrice di vaccini Sinovac Biotech prevede di avviare alla fine di questo mese una sperimentazione clinica su bambini e adolescenti del suo potenziale vaccino contro il coronavirus. Un totale di 552 partecipanti sani di età compresa fra i tre e i 17 anni assumeranno due dosi di CoronaVac di Sinovac quotato negli Stati Uniti o di un placebo in uno studio combinato di Fase 1 e Fase 2 che si prevede inizierà il 28 settembre nella provincia cinese settentrionale di Hebei. Il processo è già stato approvato dal regolatore per i farmaci cinese, ha detto un portavoce di Sinovac. La Cina già ha inoculato vaccini sperimentali contro il coronavirus in decine di migliaia di cittadini, attirando l'interesse internazionale per il loro sviluppo, nonostante le preoccupazioni degli esperti sulla sicurezza dei farmaci che non hanno completato i test standard. (segue) (Cip)