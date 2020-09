Cina: coronavirus, Sinovac avvierà sperimentazione clinica vaccino su bambini e adolescenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del programma di sviluppo, il CoronaVac è giunto alle fasi finali di test su larga scala in Brasile, Indonesia e Turchia ed è già stato somministrato a circa il 90 per cento dei dipendenti dell'azienda e alle loro famiglie. I dati finora suggeriscono che il virus generalmente causa malattie più lievi nei bambini rispetto agli adulti, ma sono stati segnalati anche alcuni casi di bambini che richiedono cure intensive, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Sinovac, sulla base dei risultati preliminari di uno studio in fase iniziale e intermedia, ha riferito all'inizio di questo mese che il CoronaVac sembra essere sicuro e in grado di indurre anticorpi nelle persone anziane, mentre i livelli di anticorpi generati dal vaccino sono leggermente inferiori nei giovani adulti. (segue) (Cip)