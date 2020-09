Libia: Gna, dimissioni Sarraj non influenzeranno gli accordi di sicurezza con la Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di presidenza del Governo di accordo Nazionale libico (Gna) ha affermato che l'intenzione del presidente del Consiglio, Fayez al-Sarraj, di dimettersi alla fine del prossimo ottobre non influenzerà le relazioni con la Turchia, in particolare per quanto riguarda gli accordi di sicurezza e militari recentemente firmati. In una dichiarazione, una fonte del Governo di accordo nazionale ha affermato che le relazioni con la Turchia sono strategiche sia per Tripoli che per Ankara e che il sostegno del governo turco ai libici continuerà per il bene della stabilità del Paese e del suo ritorno alla pace e alla sicurezza. Gli accordi militari tra il ministero della Difesa turco e il Governo di accordo nazionale sono vincolanti per entrambe le parti e qualsiasi nuovo funzionario libico a Tripoli lavorerà per rafforzarli e svilupparli per servire gli interessi bilaterali di entrambe le parti, ha aggiunto la fonte. (segue) (Lit)