Svizzera: Standard Ethics alza rating a Sgs

- Standard Ethics ha alzato il rating di Sgs a "EE-" dal precedente "E+". La società fa parte dello Se Swiss Index e offre servizi di ispezione, analisi, certificazione e verifica per garantire la conformità dei prodotti rispetto agli standard internazionali e alle normative locali. La società opera a livello globale e in tutti i settori. In Sgs si registra un progressivo allineamento alle indicazioni internazionali in materia di sostenibilità e l'adozione di una reportistica Esg allineata agli standard più diffusi. Inoltre, il Consiglio di amministrazione appare mantenere una buona indipendenza rispetto alla proprietà, mentre la parità di genere è ancora molto lontana dall'essere raggiunta. Standard Ethics si riserva di valutare con attenzione le dichiarazioni ed i criteri di indipendenza che vengono fornite dalle Società quotate circa i membri dei Board, anche alla luce del rapporto tra essi ed i principali azionisti. (Com)