Pompeo incontra l’omologo britannico Raab: Iran, accordi di Abramo e Brexit i temi del colloquio

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha incontrato ieri a Washington l’omologo del Regno Unito, Dominic Raab, in occasione della visita ufficiale di quest’ultimo negli Stati Uniti. Durante l’incontro, i due ministri si sono confrontati in merito al processo di pace Usa nel Medio Oriente, all’Iran e al futuro delle relazioni tra i rispettivi paesi, in vista dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Durante la conferenza stampa tenuta a margine dell’incontro, Raab ha elogiato Pompeo e il consigliere della Casa Bianca Jared Kushner per il loro ruolo determinante negli accordi di pace firmati da Israele con Emirati Arabi Uniti e Bahrein. Il ministro britannico ha spiegato di aver intrattenuto una “buona conversazione” con Pompeo in merito allo stato del processo di pace nel Medio Oriente, concordando in merito alle potenzialità per un avanzamento del dialogo tra Israele e l’Autorità palestinese. Raab e Pompeo hanno anche discusso delle tensioni con l’Iran, concordando che a quel paese “non può essere consentito di dotarsi di un’arma nucleare”. “Abbiamo anche concordato che la porta della diplomazia resta aperta all’Iran per negoziare un indirizzo pacifico”.Londra segnala dunque la propria vicinanza alla linea Usa nei confronti dell’Iran, che nei mesi scorsi ha suscitato tensioni con diversi paesi europei, con la Russia e la Cina: secondo questi ultimi, gli Usa non hanno fondamenti legali per il ripristino delle sanzioni a Tehran sull’accordo del 2015, che ha contenuto il programma nucleare iraniano in cambio di un allentamento del regime sanzionatorio a carico di quel paese. L’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, ha ritirato gli Usa dall’accordo nel 2018. Durante l’incontro, Raab e Pompeo hanno discusso l’avvelenamento del leader dell’opposizione russa Alexei Navalnyj, attualmente ricoverato in un ospedale a Berlino. Raab ha descritto l’incidente come una “grave preoccupazione”, ed ha sollecitato il governo russo a fornire una spiegazione credibile dell’accaduto. I capi della diplomazia di Usa e Regno Unito si sono confrontati infine in merito alla presidenza britannica del G7, nel 2021, riconoscendo i meriti dei rispettivi paesi all’interno dell’organizzazione. Raab ha dichiarato che l’alleanza tra Regno Unito e Stati Uniti “rimarrà non soltanto un caposaldo della politica estera britannica, ma anche una solida forza positiva in un frangente di insicurezza globale”. (Nys)