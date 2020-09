Polonia-Russia: Procura chiede arresto controllori di volo coinvolti in disastro Smolensk (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tu-154M dell'Aeronautica militare polacca si è schiantato il 10 aprile 2010 con 88 passeggeri e otto membri dell'equipaggio a bordo. Kaczynski e la consorte, oltre ad altri rappresentanti delle autorità di Varsavia, erano diretti agli eventi commemorativi che si tengono a Katyn, località tristemente nota per il massacro di militari e civili polacchi che avvenne nel 1941 durante la Seconda guerra mondiale da parte del Commissariato del popolo per gli affari interni sovietico (Nkvd) nella Bielorussia occupata. Secondo le autorità aeronautiche russe la causa dell'incidente sarebbe stata una decisione errata dei piloti, che avrebbero deciso di non modificare l'aeroporto di destinazione e tentare di atterrare allo Smolensk-Severnij nonostante le condizioni climatiche avverse. (Vap)