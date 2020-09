Libia: ministro Esteri turco, imminente raggiungimento di un accordo con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha annunciato che i funzionari turchi e russi sono vicini a un accordo sui criteri per un cessate il fuoco e sul processo politico in Libia. Parlando ieri sera all'emittente turca "Cnn Turk", Cavusoglu ha dichiarato: “Ieri ad Ankara ci sono state consultazioni sulla Libia, e oggi si parla di Siria. Possiamo dire che siamo arrivati vicini a un accordo sui criteri per un cessate il fuoco in Libia". Ankara e Mosca sono i principali mediatori in rappresentanza delle principali fazioni in lotta, sostenendo schieramenti opposti. La Russia sostiene le forze della Cirenaica legate al comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lan) di Khalifa Haftar, mentre la Turchia sostiene il governo di accordo nazionale (Gna) riconosciuto a livello internazionale della Libia. Il mese scorso il Gna e il presidente del parlamento di Tobruk, Aguila Saleh, hanno proposto il cessate il fuoco, ma Haftar ha respinto la mossa. L'annuncio di Cavusoglu è giunto dopo la visita ad Ankara del vice-premier Ahmed Maiteeq, e in concomitanza con l'annuncio del premier di Tripoli, Fayez al Sarraj, di dimettersi. (Tua)