Libia: dimissioni di Sarraj, per il governo di Tripoli nessuna conseguenza sugli accordi con la Turchia

- Il Consiglio di presidenza del Governo di accordo Nazionale libico (Gna) ha affermato che l'intenzione del presidente del Consiglio, Fayez al-Sarraj, di dimettersi alla fine del prossimo ottobre non influenzerà le relazioni con la Turchia, in particolare per quanto riguarda gli accordi di sicurezza e militari recentemente firmati. In una dichiarazione, una fonte del Governo di accordo nazionale ha affermato che le relazioni con la Turchia sono strategiche sia per Tripoli che per Ankara e che il sostegno del governo turco ai libici continuerà per il bene della stabilità del Paese e del suo ritorno alla pace e alla sicurezza. Gli accordi militari tra il ministero della Difesa turco e il Governo di accordo nazionale sono vincolanti per entrambe le parti e qualsiasi nuovo funzionario libico a Tripoli lavorerà per rafforzarli e svilupparli per servire gli interessi bilaterali di entrambe le parti, ha aggiunto la fonte.Nella serata di ieri, 16 settembre, in un video-messaggio rivolto alla nazione Sarraj ha annunciato l'intenzione di dimettersi entro la fine di ottobre. Confermando le indiscrezioni della diffuse dalla stampa, il premier ha annunciato la consegna del potere "alla fine di ottobre, in modo da consentire alla commissione dialogo di poter lavorare". Tale dialogo, ha aggiunto Sarraj, deve terminare con la formazione di un nuovo consiglio di presidenza alla fine del prossimo mese. "Chiedo alla commissione di dialogo di svolgere il proprio ruolo e di formare il potere esecutivo per garantire la transizione pacifica del potere", ha detto Sarraj, spiegando poi di voler restare al suo posto per il disbrigo degli affari correnti fino alla consegna del potere al nuovo premier.Il passo indietro del primo ministro di Tripoli segue le dimissioni, rassegnate il 13 settembre ma non ancora ufficialmente accettate, del collega del governo non riconosciuto della Cirenaica, Abdullah al Thinni. Quest’ultimo ha presentato le dimissioni nelle mani del presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, dopo le proteste tenute nell'est della Libia contro il suo governo per la mancanza di servizi. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, sarebbe ancora in corso una mediazione guidata da personalità politiche e sociali libiche della Cirenaica per assegnare a Ibrahim Buchnaf, ministro dell'Interno dell’esecutivo “orientale”, l'incarico di primo ministro. Il destino politico di Sarraj e di Al Thinni è comunque legato al dialogo in corso in Marocco e in Svizzera sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Le parti libiche, infatti, si stanno accordando su un nuovo Consiglio presidenziale “ristretto” composto da tre membri e un primo ministro “indipendente”. (Lit)