Cina-Russia: ministro Esteri cinese Wang, paesi saranno esempio di coesistenza pacifica

- Cina e Russia rafforzeranno la cooperazione internazionale anti-pandemia, fornendo un esempio di coesistenza pacifica, migliorando le innovazioni tecnologiche e salvaguardando la giustizia e l'equità internazionali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa cinese "Xinhua", a conclusione della riunione dei ministri degli Esteri dei paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) a Mosca. Assieme all'omologo russo Sergej Lavrov è stato raggiunto un importante consenso sul rafforzamento dei legami bilaterali e sull'affrontare le sfide internazionali e regionali, ha spiegato Wang. Wang ha sottolineato che la posizione comune di Cina e Russia su quasi tutte le questioni internazionali dimostra che i due paesi sono diventati i principali stabilizzatori nell'attuale panorama internazionale. "Mentre il mondo sta subendo cambiamenti mai visti prima accelerati dalla pandemia di Covid-19, abbiamo deciso di rafforzare la cooperazione in quattro aree", ha spiegato il capo della diplomazia cinese. (segue) (Cip)