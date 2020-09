Cina-Russia: ministro Esteri cinese Wang, paesi saranno esempio di coesistenza pacifica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In primo luogo, i due paesi coopereranno contro la pandemia e, in particolare, sosterranno l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nello svolgimento del suo ruolo di coordinamento e vari paesi nell'accelerazione della ricerca e dello sviluppo di farmaci e vaccini, contrastando al tempo stesso i tentativi di politicizzazione della pandemia. In secondo luogo, Cina e Russia rappresenteranno un esempio di coesistenza pacifica tra grandi paesi. In terzo luogo, le due parti rafforzeranno le innovazioni scientifiche e tecnologiche. Cina e Russia hanno vantaggi complementari nella scienza e nella tecnologia e implementeranno i progetti nell'Anno dell'innovazione scientifica e tecnologica, miglioreranno le applicazioni dei progressi scientifici e tecnologici, promuoveranno gli scambi di talenti e incoraggeranno gli investimenti nell'alta tecnologia, in Internet e altri campi. (segue) (Cip)