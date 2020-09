Cina-Russia: ministro Esteri cinese Wang, paesi saranno esempio di coesistenza pacifica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, salvaguarderanno la giustizia e l'equità internazionali in un sistema con le Nazioni Unite al centro negli affari internazionali, difenderanno le leggi internazionali e le norme fondamentali che governano le relazioni internazionali e riformeranno attivamente il sistema di governance globale. "Mentre il mondo sta entrando in un periodo di turbolenza e cambiamento, le forti relazioni Cina-Russia hanno un significato più importante nel sostenere la pace e la sicurezza regionale e mondiale. Cina e Russia svilupperanno relazioni orientate al futuro e lavoreranno con la comunità internazionale per costruire un nuovo tipo di relazione caratterizzata da rispetto reciproco, equità, giustizia e cooperazione vantaggiosa, al fine di costruire una comunità dal futuro condiviso per l'umanità e di dare maggiori contributi alla causa della pace e dello sviluppo umano", ha concluso Wang. (Cip)