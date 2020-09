Libia: Shater (Consiglio di Stato) auspica dimissioni immediate di Sarraj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un membro dell’Alto consiglio di Stato libico, Abd al-Rahman al-Shater, ha criticato l'operato del premier Fayez al-Sarraj, auspicando le sue immediate dimissioni. Dopo il discorso di ieri sera, nel quale ha annunciato che lascerà il potere a fine ottobre, Sarraj è stato duramente criticato da Al Shater attraverso un messaggio su Twitter. “Al-Sarraj ha ricevuto la guida dello Stato dall'esecutivo e il Paese sta soffrendo. Dopo 4 anni, la sofferenza è raddoppiata e si è trasformata in disastri. Oggi afferma di essere stato sottoposto a pressioni e di aver lavorato in circostanze innaturali".(Lit)