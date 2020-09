Tlc: Facebook e EssilorLuxottica svilupperanno gli smart glasses

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo franco-italiano EssilorLuxottica, specializzato nel settore dell'occhialistica e il social network statunitense Facebook hanno stretto un accordo per sviluppare entro il 2021 gli occhiali intelligenti del marchio Ray-Ban. Lo ha annunciato il presidente di Facebook, Mark Zuckerberg, durante una conferenza virtuale tenuta dalla California. I Ray-Ban "rappresenteranno la nostra prima tappa sul cammino verso degli occhiali a realtà aumentata, e sono piuttosto belli", ha detto Mark Zuckerberg. "C'è ancora molto lavoro da fare su alcune tecnologie fondamentali", ha detto Zuckerberg. Il partenariato "combinerà le applicazioni e tecnologie di Facebook con la leadership e i marchi emblematici di Luxottica e l'esperienza di Essilor nelle lenti di occhiali per aiutare i consumatori ad essere meglio connessi con i loro amici e la loro famiglie", ha affermato il gruppo franco-italiano in un comunicato.(Frp)