Referendum: Meloni, norma passata trasversalmente, M5s non si intesti vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria del "sì" al referendum "non se la può intestare il Movimento cinque stelle" perché "quella è una norma passata grazie ai voti Fratelli d'Italia". Lo ha chiarito la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ospite di "Radio Anch'io" su Radio1 Rai. "Il referendum non era necessario fosse per me avrei portato a casa subito la legge", ha aggiunto per poi ribadire: "E' una norma approvata trasversalmente". (Rin)