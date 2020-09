Francia: ex premier Philippe, stiamo per affrontare una tempesta economica e sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia affronterà una "tempesta" che sarà economica, sanitaria, e forse anche sociale e politica. Lo ha detto l'ex primo ministro francese e sindaco di Le Havre, Edouard Philippe, durante un intervento tenuto nella serata di ieri, 16 settembre, a Octeville-sur-mer, in Normandia. "Quando siete su una nave e la tempesta arriva l'importante non è essere per forza d'accordo su tutte le questioni con coloro che sono con voi sulla nave. L'importante è sapere dove si vuole andare e come si affronterà la tempesta", ha detto Philippe, parlando davanti a un centinaio di rappresentanti locali per sostenere la candidata dei Repubblicani, la senatrice Agnes Canayer. Per superare le difficoltà Philippe ha dichiarato che è necessario "privilegiare" il "senso dello Stato" e il "senso della Francia" invece della "bussola partigiana". (Frp)