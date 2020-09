Emirati: Camera di commercio Dubai, l'aerospaziale pilastro economia nei prossimi 50 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria aerospaziale potrebbe diventare uno dei settori più importanti dell’economia degli Emirati Arabi Uniti e un pilastro per la crescita nei prossimi cinquant’anni. Lo riferisce il portale d'informazione commerciale bahreinita "Trade Arabia", citando un rapporto stilato dalla Camera del commercio e dell’industria di Dubai e intitolato “Opportunità di investimento nell’economia spaziale per gli Emirati”. Lo studio cita alcuni ambiti dell'industria aerospaziale che offrono maggiori investimenti per il settore privato: insediamenti spaziali, stazioni orbitanti, legislazione spaziale, industria mineraria spaziale, sostenibilità e riciclaggio nello spazio, turismo, accademie per la formazione di astronauti ai voli commerciali nello spazio, sviluppo e produzione di componenti per mezzi spaziali. (segue) (Res)