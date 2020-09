Emirati: Camera di commercio Dubai, l'aerospaziale pilastro economia nei prossimi 50 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte del 19 luglio, la sonda degli Emirati Arabi Uniti Hope diretta verso Marte (Al Amal in arabo) è stata lanciata dal centro spaziale Tanegashima (sud-ovest del Giappone) dopo due rinvii a causa del maltempo. La sonda giungerà su Marte nel febbraio del 2021 in occasione del 50mo anniversario della fondazione degli Emirati Arabi Uniti. Dopo aver lasciato l'orbita terrestre, la sonda da 1,3 tonnellate verrà liberata, viaggiando circa 200 giorni prima di raggiungere Marte. Una volta raggiunto il “Pianeta rosso”, Hope orbiterà per un intero anno marziano di 687 giorni per fornire il primo quadro veramente globale dell'atmosfera del pianeta. La sonda Hope sarà la prima a studiare il clima di Marte durante i cicli giornalieri e stagionali e osserverà i fenomeni meteorologici, tra cui le grandi tempeste di polvere. La sonda Mars Hope esaminerà inoltre l'interazione tra gli strati superiore e inferiore dell'atmosfera marziana e le cause della corrosione superficiale del “Pianeta rosso”, oltre a studiare il motivo per cui Marte sta perdendo la sua atmosfera superiore. Il lancio di Hope era previsto per la prima volta il 15 luglio, ma è stato ritardato di 48 ore. Anche la data del 17 luglio è stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteo. La missione Mars Hope è considerata la più grande iniziativa nazionale strategica e scientifica annunciata dagli Emirati nel 2014. La missione spaziale è parte delle politiche di diversificazione economica del Paese e rientra nei piani di investimento nelle nuove tecnologie e nell’alta formazione scientifica delle nuove generazioni. (Res)