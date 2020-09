Migranti: Meloni, riforma di Dublino? Riguarda solo rifugiati, non dà risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La promessa di riforma di Dublino avanzata da von der Leyen "non dà risposte". Lo ha affermato la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ospite di "Radio Anch'io" su Radio1 Rai. "Dublino è un falso problema perché riguarda i rifugiati. Noi abbiamo il problema di come gestiamo il restante 90 per cento. Se si dice distribuiamo meglio i rifugiati e facciamo il blocco navale per respingere gli altri io gliela voto", ha aggiunto per poi precisare che i suoi alleati in Europa "sono contrari a redistribuire gli immigrati clandestini. Non è vero che non vogliono i rifugiati". (Rin)