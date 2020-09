Energia: fonti stampa russe, Inter Rao interessata ad acquisire di asset di Uniper ed Enel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’holding energetica statale russa Inter Rao è interessata agli asset della tedesca Uniper e di Enel in Russia. Lo hanno riferito fonti del quotidiano "Kommersant". Nei prossimi anni Inter Rao, che ha accumulato 265 miliardi di rubli in bilancio (2,99 miliardi di euro), prevede di effettuare una serie di acquisti per garantire la rapida crescita del margine operativo lordo (Ebitda). Il valore di mercato di Unipro – la controllata russa di Uniper – raggiunge i 175 miliardi di rubli (1,9 miliardi di euro), mentre quello di Enel Russia di attesta a 46 miliardi di rubli (circa 519 milioni di euro), osserva il quotidiano russo. Tuttavia, riportano le fonti di "Kommersant", le trattative per l'acquisizione di questi asset non sono ancora iniziate. Inter Rao considera le società energetiche Unipro ed Enel Russia (controllata al 56,43 per cento da Enel) come i principali obiettivi di acquisto. Dall’holding russa non sono giunti commenti in merito, mentre fonti di Enel hanno riferito al "Kommersant" di non aver ricevuto offerte di vendita di beni russi. La finlandese Fortum, che detiene il 69,6 per cento di Uniper, ha dichiarato che non intende commentare queste voci di mercato. Unipro, infine, ha comunicato che al momento non ci sono trattative in corso con Inter Rao.(Rum)