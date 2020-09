Spagna: coronavirus, regione Madrid apre a riapertura ospedale d'emergenza nella zona fiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le misure di emergenza che la comunità di Madrid potrebbe adottare questo fine settimana per cercare di contrastare il nuovo e preoccupante focolaio di Covid-19 che si sta estendendo in tutta la regione è al vaglio la possibilità di riaprire l'ospedale provvisorio "Ifema", allestito in sole 30 ore in due padiglioni del quartiere fieristico della capitale spagnola al culmine della pandemia del coronavirus. Come riferiscono fonti dell'assessorato regionale, quasi il 40 per cento dei posti letto in terapia intensiva negli ospedali pubblici di Madrid sono occupati da pazienti positivi al coronavirus e l'apertura del nuovo nosocomio provvisorio ha come obiettivo quello di decongestionare le strutture ospedaliere per evitare che si ripeta ciò che è avvenuto a marzo ed aprile. (Spm)