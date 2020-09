Libia: Qzait (Consiglio di Stato), pressioni su Sarraj per risolvere la crisi prima delle elezioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un membro del Consiglio di Stato con sede a Tripoli, Abu al-Qasim Qzait, ha spiegato che il primo ministro del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al-Sarraj, presenterà le sue dimissioni sullo sfondo degli sforzi internazionali per formare un nuovo consiglio presidenziale. Qzait ha spiegato in un comunicato stampa che ci sono accordi internazionali per formare un nuovo consiglio presidenziale e che Sarraj avrebbe subito pressioni per sistemare il quadro politico in Libia rapidamente, prima della data delle elezioni presidenziali statunitensi previste per il 3 novembre. Il politico di Misurata, la città-Stato libica, ha aggiunto che Sarraj rimarrà in carica fino alla formazione di un nuovo consiglio presidenziale alla fine del prossimo ottobre, quando poi dovrà lasciare la scena. Qzait ha sottolineato che si prevede che le dimissioni di Sarraj avvengano in coordinamento con la Turchia.(Lit)