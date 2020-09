Energia: Spagna, Iberdrola acquista società giapponese Acacia Renowables

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola punta a crescere nel mercato in Giappone dopo aver raggiunto un accordo con la controllata del gruppo australiano Macquarie Green Investment Group (Gig) per l'acquisizione del 100 per cento della società giapponese Acacia Renewables che ha attualmente due parchi eolici offshore in fase di sviluppo con una potenza complessiva di 1,2 GW che potrebbero essere operativi entro il 2028. In base all'accordo, Iberdrola deterrà una partecipazione del 50 per cento in compartecipazione con Gig ed entrambi i partner saranno responsabili dello sviluppo dei progetti. "L'operazione è in linea con la strategia di Iberdrola e le consente di posizionarsi in una fase iniziale di sviluppo nel settore eolico offshore giapponese, un mercato con un grande potenziale di crescita", ha affermato l'azienda in una nota.(Spm)