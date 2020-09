Usa-Regno Unito: Biden mette in guardia Londra su condizioni accordo Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, si è espresso in merito alle condizioni per un accordo commerciale bilaterale tra Usa e Regno Unito dopo l’uscita di Londra dall’Unione europea, ribadendo l’avvertimento già formulato da esponenti di primo piano del suo partito: “Non possiamo consentire che l’Accordo del Venerdì Santo, che ha portato la pace nell’Irlanda del Nord, diventi una vittima della Brexit”, ha scritto Biden su Twitter, riferendosi all’accordo firmato a Belfast nel 1998, che ha segnato la risoluzione del conflitto nordirlandese. Biden ha riproposto una lettera al primo ministro britannico Boris Johnson da parte di membri democratici della commissione Affari esteri della Camera dei rappresentanti Usa; nella missiva, i deputati avvertono che il Congresso federale Usa non approverà alcun accordo commerciale tra i due paesi, se Londra non fornirà garanzie adeguate all’Irlanda del Nord. La presa di posizione dei Democratici Usa segue l’annuncio da parte del governo britannico che il nuovo disegno di legge sul mercato interno garantirà ai ministri il potere di cambiare parti dell’accordo per l’uscita del Regno unito dall’Ue, firmato da Londra e Bruxelles lo scorso anno. (Nys)