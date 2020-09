Giappone: banca centrale conferma politica monetaria ultra-espansiva (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha registrato in tutto 789 bancarotte in Giappone nel mese di luglio, un calo dell’1,62 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno nonostante i disastrosi effetti della pandemia di coronavirus. Il dato evidenzia l’effetto delle misure straordinarie di sostegno alle imprese varate dal governo e dalle municipalità giapponesi, in risposta al sensibile aumento dei fallimenti aziendali registrato nel precedente mese di giugno. Secondo uno studio di Tokyo Shoko Research, le passività aziendali sono aumentate nel frattempo del 7,94 per cento annuo, a 100,8 miliardi di yen (949 milioni di dollari). A giugno il Giappone aveva registrato un aumento delle bancarotte aziendali del 6,3 per cento annuo, dopo che le corti e gli studi legali avevano ripreso le ordinarie operazioni sospesa a maggio a causa dello stato di emergenza per la pandemia di coronavirus. Molte delle bancarotte registrate in Giappone hanno interessato alberghi, ristoranti e altri esercizi commerciali tra i più interessati dalle misure di emergenza contro la pandemia e dal crollo dei flussi turistici internazionali. (segue) (Git)