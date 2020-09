Usa: coronavirus, Biden pone a Trump tre domande per un vaccino sicuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente ha poi invitato Trump a rispondere a tre domande, e ha detto che il popolo statunitense non dovrebbe fidarsi se il presidente non dovesse rispondere: "Quali criteri saranno utilizzati per garantire che un vaccino soddisfi gli standard scientifici di sicurezza ed efficacia? Se l'amministrazione dà il via libera a un vaccino, chi convaliderà che la decisione è stata guidata dalla scienza piuttosto che dalla politica? Come possiamo essere sicuri che la distribuzione del vaccino avverrà in modo sicuro, senza costi e senza favoritismi?" Biden ha detto che se queste tre domande avranno una risposta, allora lui assumerà senza alcun dubbio il vaccino. Prima di fare queste osservazioni, Biden ha attaccato il presidente in carica per la gestione della pandemia. "Incredibilmente, Donald Trump insiste che non avrebbe fatto nulla di diverso... se dovesse avere altri quattro anni, perché dovremmo aspettarci che qualcosa cambi?", ha detto Biden. "Questo virus sta ancora prendendo quasi mille vite al giorno. Le previsioni indicano che questi numeri probabilmente saliranno quest'inverno. Ma, incredibilmente, Donald Trump insiste che non avrebbe fatto nulla di diverso, non una cosa sola", ha spiegato Biden. (Nys)