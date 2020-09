Coronavirus: Usa, 196.485 morti su 6.621.523 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti registrano almeno 196.485 morti per Covid-19 su 6.595.476 contagiati. Lo si apprende dal sito della Johns Hopkins University, l'istituzione più prestigiosa che tiene il conteggio della pandemia nel mondo. Il direttore del Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc), Robert Redfield, oggi ha suggerito in un'audizione della sottocommissione per gli stanziamenti del Senato che le maschere facciali sono "una garanzia maggiore" come protezione dal coronavirus rispetto a un vaccino, citando il rischio che alcune persone non diventino immuni al virus dopo aver ricevuto l'iniezione. A livello globale si contano oltre 937 mila morti su oltre 29,6 milioni di contagiati. (Nys)