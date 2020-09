Usa: Pompeo ringrazia il ministro degli esteri emiratino per la collaborazione negli Accordi di Abramo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha incontrato oggi a Washington il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Il Segretario ha elogiato il ministro per la monumentale realizzazione degli "Accordi di Abramo" e lo ha ringraziato per la sua partecipazione alla cerimonia della firma alla Casa Bianca, secondo quanto si apprende da una nota del dipartimento di Stato. Pompeo e Al Nahyan hanno discusso questioni regionali e bilaterali tra cui "la necessità di superare le divisioni tra i Paesi del Golfo e di lavorare per continuare a contrastare l'influenza maligna dell'Iran nella regione", si legge nel comunicato del dipartimento.(Nys)