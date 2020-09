Usa: due aziende annunciano un nuoto test per Covid in 15 minuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gauss, una startup hi-tech, e Cellex, un'azienda biotecnologica che si occupa di diagnostica, hanno annunciato il primo test rapido di Covid-19 che può essere eseguito completamente da persone a casa senza coinvolgere un laboratorio. Lo riporta il sito "Axios", secondo cui gli esperti concordano sul fatto che gli Stati Uniti hanno ancora bisogno di test molto più diffusi per aiutare a contenere la pandemia di coronavirus. Un test dell'antigene che potrebbe essere eseguito e fornire risultati rapidamente a casa potrebbe aiutare a ridurre i ritardi dei test e permettere alle persone di scoprire rapidamente se hanno bisogno di isolarsi a causa del contagio. Nel test dell'antigene, che è stato sviluppato da Cellex, l'utente preleva un tampone nasale da entrambe le narici e poi lo mette in una piccola fiala riempita con una soluzione tampone. Con quattro sistema, quattro goccioline della provetta vengono poste su una cassetta per il test rapido, e le linee del test appariranno di intensità variabile, in base a se e quanto virus è presente nel campione. Gli utenti scatteranno quindi una foto del test rapido, e l'applicazione di Gauss utilizzerà l'intelligenza artificiale per restituire i risultati - il tutto entro 15 minuti. (Nys)