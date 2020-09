Usa: senatori Repubblicani segnalano apertura ad eventuale collaborazione con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza repubblicana al Senato federale degli Stati Uniti ha segnalato di essere disponibile a collaborare con il democratico Joe Biden, nel caso questi ottenga la vittoria alle elezioni presidenziali che si terranno il prossimo novembre. Pur ribadendo il loro sostegno alla candidatura del presidente uscente, Donald Trump, i senatori hanno citato il commercio e l’immigrazione come aree per un confronto con una eventuale presidenza democratica, se i conservatori manterranno la maggioranza alla Camera alta il prossimo novembre. John Tune, vice capogruppo dei Repubblicani al Senato, ha ricordato che di solito una nuova amministrazione presidenziale gode di una “luna di miele” con l’elettorato, e che la profonda divisione politica e ideologica del paese obbliga a compromessi. Un senatore repubblicano citato dal quotidiano “The Hill” ha dichiarato che un senato a maggioranza repubblicana potrebbe essere positivo per Biden, perché gli fornirebbe un appoggio per moderare le posizioni più radicali dell’ala progressista del suo partito; un Congresso federale sotto l’esclusivo controllo dei Democratici comporterebbe invece quasi certamente una netta sterzata a sinistra della politica Usa. (Nys)