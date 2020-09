Usa-Taiwan: sottosegretario Affari economici Krach visiterà l’isola sabato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari economici degli Stati Uniti, Keith Krach, visiterà Taiwan sabato, 19 settembre, per una cerimonia in memoria dell’ex presidente taiwanese Lee Teng-hui. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato. L’annuncio, foriero di ulteriori tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina, che ritiene Taiwan una propria provincia secessionista, era arreso dal mese scorso, quando il diplomatico Usa David Stilwell aveva annunciato l’estensione delle relazioni tra Washington e Taipei tramite l’istituzione di un nuovo dialogo economico bilaterale, affidato proprio a Krach. La nota del dipartimento di Stato non fa alcuna menzione esplicita del dialogo economico, una circostanza che diversi analisti ritengono un segnale di disaccordi all’interno dell’amministrazione presidenziale Usa in merito alla direzione che tale dialogo dovrebbe seguire. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha menzionato lunedì la possibilità di una visita di Krach a Taipein, ribadendo l’opposizione di Pechino a qualunque scambio formale tra gli Stati Uniti e l’Isola. (Nys)