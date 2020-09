Germania: a 30 anni da riunificazione, per governo notevoli progressi nell'est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 30 anni dalla riunificazione della Germania, il governo federale osserva notevoli progressi nelle condizioni di vita nei Laender orientali, già parte della Repubblica democratica tedesca (Rdt). È quanto afferma il settimanale “Die Zeit”, riassumendo le dichiarazioni dell'incaricato del governo federale per l'Est, Marco Wanderwitz, rese durante la presentazione del rapporto annuale sull'unità tedesca. Per Wanderwitz, le condizioni di vita nell'ex Rdt sono notevolmente migliorate, ma “vi è ancora tanto da fare”, date le differenze economiche che permangono tra l'est e l'ovest della Germania. Intanto, i progressi dei Laender orientali si osservano principalmente nelle infrastrutture, nonché nell'allineamento di produttività, salari, pensioni e redditi con gli Stati dell'ovest. Tuttavia, secondo il governo federale, in Germania orientale “mancano ancora regioni economicamente forti con un'alta densità di posti di lavoro, principalmente offerti da aziende più grandi, ad alta intensità di ricerca e orientate a livello internazionale”. Inoltre, Wanderwitz ha chiesto un maggiore impegno per rafforzare la democrazia nell'ex Rdt, dove sono ancora presenti “problemi strutturali”. L'esempio di maggiore preoccupazione è l'estremismo di destra, maggiormente diffuso nell'est che nell'ovest. A ogni modo, ha evidenziato Wanderwitz, a 30 anni dalla riunificazione, tra Germania orientale e Germania occidentale “ciò che è comune è più di ciò che divide”. Il paese è diventata più simile in molte aree, anche se vi sono ancora differenze “misurabili e visibili”, ad esempio nei redditi e nelle opportunità di occupazione. (Geb)