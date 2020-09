Argentina: telecomunicazioni, annunciato piano di investimenti su connettività satellitare e fibra ottica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha presentato oggi un programma di investimenti in materia di connettività che punta alla riattivazione del Piano Satellitare Argentino (Psa) e la costruzione di un nuovo satellite per le telecomunicazioni e alla stesura e messa in funzionamento di una nuova rete di 4900 chilometri di fibra ottica. Il programma denominato "Conectar", secondo quanto ha annunciato Fernandez "permetterà a 22 milioni di argentini l'accesso a un servizio elementare come internet". Il programma prevede una spesa iniziale di 500 milioni di dollari quest'anno. Si tratta di una cifra che stando ai numeri della Finanziaria presentata ieri in parlamento nel 2021 dovrebbe aumentare fino a 5 miliardi di dollari. "Il nostro impegno è quello di pensare nell'Argentina del futuro che promuove l'educazione, la scienza e la tecnologia", ha detto il presidente. Il satellite sarà il primo della seconda generazione del tipo Arsat e occuperà le posizioni orbitali dell'Argentina permettendo la copertura anche delle aree rurali remote. Con il nuovo tratto annunciato oggi la rete di fibra ottica nazionale raggiungerà invece una lunghezza complessiva di 39.300 chilometri entro il 2023. (Bua)