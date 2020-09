Usa: coronavirus, Biden pone a Trump tre domande per un vaccino sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando oggi nel Delaware, il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiarito che si fida degli scienziati per lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus ma non del presidente Trump, stabilendo una lista di tre criteri che vuole che l'amministrazione soddisfi per garantire che il processo non venga politicizzato. Lo riporta il sito "Axios". I Repubblicani hanno criticato Biden e altri Democratici come disfattisti sulla scia dei recenti commenti sulla possibilità di ottenere un vaccino approvato dall'amministrazione Trump in tempi brevi. All'inizio di questo mese, il presidente ha invitato i suoi oppositori Democratici a "scusarsi immediatamente per la sconsiderata retorica anti-vaccino di cui stanno parlando in questo momento". "Sia chiaro: mi fido dei vaccini, mi fido degli scienziati, ma non mi fido di Donald Trump", ha detto Biden. (segue) (Nys)