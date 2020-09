Usa: il fumo degli incendi della West Coast ha raggiunto l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fumo degli incendi divampati nella parte occidentale degli Stati Uniti si sta diffondendo in tutto il paese e ha raggiunto anche l'Europa, secondo il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (Cams) dell'Unione Europea. Lo riporta il sito "The Hill". Le immagini satellitari mostrano il fumo che aleggia sopra il Regno Unito in movimento verso il Nord Europa, un viaggio di quasi 5 mila miglia (oltre ottomila chilometri) "La scala e l'entità di questi incendi sono ad un livello molto più alto che in uno qualsiasi dei 18 anni che i nostri dati di monitoraggio coprono", ha detto Mark Parrington, scienziato senior del Cams ed esperto di incendi boschivi, in un comunicato. Da metà agosto gli incendi statunitensi hanno emesso circa 30 megatonnellate di emissioni di carbonio, con 21,7 megatonnellate di carbonio in California, 7,3 megatonnellate di carbonio in Oregon e 1,4 megatonnellate di carbonio a Washington.(Nys)