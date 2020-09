Usa-Giappone: Pompeo si complimenta con Suga per elezione a premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo, si è congratulato con Yoshihide Suga per la sua elezione a prossimo primo ministro del Giappone. In un comunicato, Washington afferma che l'alleanza Usa-Giappone è "la pietra angolare della pace, della sicurezza e della prosperità in un Indo-Pacifico libero e aperto" e la definisce "fondamentale per sostenere un ordine internazionale basato su regole". Gli Stati Uniti si dicono quindi pronti a lavorare con il futuro premier nella promozione dell'Alleanza "come forza per la trasparenza, la responsabilità, l'apertura, la prosperità e la pace nell'Indo-Pacifico e in tutto il mondo". Congratulazioni, inoltre, sono rivolte a Toshimitsu Motegi per aver proseguito il suo mandato di ministro degli Esteri ed un ringraziamento all'ex primo ministro Abe per "l'incessante lavoro" fatto per sostenere l'Alleanza e promuovere i valori condivisi del popolo statunitense e giapponese. (Nys)