- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani:COMUNE DI ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi presenta +BusXRoma. Presenti l'Amministratore unico di Atac Giovanni Mottura, l'assessore alla Città in movimento, Pietro Calabrese, e il presidente del Municipio XV, Stefano Simonelli. Stazione Prima Porta (ore 9:30)- Il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo interviene alla conferenza stampa del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Sede Rai di Via Asiago 3 a Roma (ore 10)- L'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia interviene alla conferenza stampa di presentazione del Campionato di Seria A Lega Calcio a 8. Sala Protomoteca, Campidoglio (ore 10.30)- Assemblea capitolina in videoconferenza, la seduta viene trasmessa in streaming. (ore 14-19)ALTRI APPUNTAMENTI- Quinta edizione del premio "Unirsi per l'impresa". Evento finale con premiazione. Partecipano Filippo Tortoriello Presidente di Unindustria, Giulio Natalizia Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria, Paolo Orneli, Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato,Ricerca, Start-up e Innovazione della Regione Lazio, co-promotore anche quest'anno dell'iniziativa. Sede Unindustria a Roma, via Andrea Noale 206 (ore 14:30)- Conferenza stampa di presentazione del murale dedicato a Willy Monteiro Duarte. Appuntamento al murale davanti all'università Roma Tre (ore 16:30) (Rer)