Usa: American Airlines, i sindacati chiedono una proroga di sei mesi degli aiuti governativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- American Airlines ha esortato l'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump e la leadership del Congresso ad estendere gli aiuti che l'industria aerea ha ricevuto a marzo, in modo da compensare gli effetti della pandemia di coronavirus ed evitare altri licenziamenti. L'amministratore delegato di American, Doug Parker, e i sindacati dell'industria aerea hanno chiesto al Segretario del Tesoro, Steven Mnuchin, al capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows e alla leadership della Camera e del Senato in una lettera di "trovare un modo per lavorare insieme" per raggiungere un accordo sul prossimo pacchetto di aiuti che include una proroga. La legge Cares, firmata alla fine di marzo, includeva il Payroll Support Program (Psp) per le compagnie aeree, che vietava ai beneficiari degli aiuti di licenziare o licenziare i dipendenti fino al 1° ottobre. A quel punto, American Airlines prevede di tagliare 19 mila posti di lavoro. (Nys)