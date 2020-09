Libia: il premier Sarraj annuncia che si dimetterà entro fine ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio presidenziale con sede a Tripoli e premier del Governo di accordo nazionale della Libia, Fayez al Sarraj, ha annunciato oggi in un video-messaggio rivolto alla nazione l'intenzione di dimettersi entro la fine di ottobre. Confermando le indiscrezioni della diffuse dalla stampa, il premier ha annunciato la consegna del potere "alla fine di ottobre, in modo da consentire alla commissione dialogo di poter lavorare". Tale dialogo, ha aggiunto Sarraj, deve terminare con la formazione di un nuovo consiglio di presidenza alla fine del prossimo mese. "Chiedo alla commissione di dialogo di svolgere il proprio ruolo e di formare il potere esecutivo per garantire la transizione pacifica del potere", ha detto Sarraj, spiegando poi di voler restare al suo posto per il disbrigo degli affari correnti fino alla consegna del potere al nuovo premier.Il passo indietro del primo ministro di Tripoli segue le dimissioni, rassegnate il 13 settembre ma non ancora ufficialmente accettate, del collega del governo non riconosciuto della Cirenaica, Abdullah al Thinni. Quest’ultimo ha presentato le dimissioni nelle mani del presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, dopo le proteste tenute nell'est della Libia contro il suo governo per la mancanza di servizi. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, sarebbe ancora in corso una mediazione guidata da personalità politiche e sociali libiche della Cirenaica per assegnare a Ibrahim Buchnaf, ministro dell'Interno dell’esecutivo “orientale”, l'incarico di primo ministro. Il destino politico di Sarraj e di Al Thinni è comunque legato al dialogo in corso in Marocco e in Svizzera sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Le parti libiche, infatti, si stanno accordando su un nuovo Consiglio presidenziale “ristretto” composto da tre membri e un primo ministro “indipendente”.Lo scenario internazionale può aiutare a capire meglio questi ultimi sviluppi politici. Il vicepresidente del Consiglio presidenziale e politico della “città-Stato” di Misurata, Ahmed Maiteeq, ha incontrato in Turchia i ministri della Difesa e degli Esteri di Ankara, rispettivamente Hulusi Akar e Mevlut Cavusoglu. Ieri, inoltre, sempre la capitale turca ha ospitato un nuovo ciclo di colloqui “tecnici” sugli sviluppi in Libia e in Siria. Ankara è ad oggi il maggiore sponsor internazionale del governo di Tripoli, mentre Mosca sostiene il governo “ad interim” della Cirenaica, al quale ha fornito ingenti quantità di valuta libica stampata in Russia. E’ ragionevole ritenere che né la Turchia, né la Russia abbiano interesse a vedere pericolosi vuoti di potere nelle rispettive aree di influenza. Ecco perché le dimissioni di Sarraj e di Al Thinni appaiono, viste da un’ottica più ampia, come tempeste in un bicchiere d’acqua.Anche l’Egitto sta svolgendo “un ruolo molto importante” nella risoluzione della crisi in Libia e senza il contributo del Cairo “non è possibile raggiungere un vero accordo”, come dichiarato ad “Agenzia Nova” da Belqassem Qazit, membro dell'Alto Consiglio di Stato libico, il “Senato” che si riunisce a Tripoli. Qazit ha preso parte a una delegazione che si è recentemente recata in Egitto per colloqui con la commissione “ad hoc” creata dal presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, per seguire il dossier libico. “Il nostro obiettivo è ottenere il sostegno dell'Egitto per un cessate il fuoco e il percorso politico che sta avanzando rapidamente. Cerchiamo anche di ottenere l’appoggio dell'Egitto per porre fine al blocco delle esportazioni di petrolio”, ha detto Qazit, raggiunto al telefono da “Agenzia Nova”. “Il ruolo egiziano è molto importante, può essere criticato e compreso allo stesso tempo. Abbiamo dato la colpa ai nostri fratelli egiziani su alcuni punti. Crediamo che avrebbero potuto essere più creativi di quanto non siano stati. L'Egitto è un importante paese centrale: secondo noi non è possibile raggiungere un vero accordo in Libia senza l'Egitto", ha detto ancora.(Lit)