Usa: due iraniani incriminati per attività di hacking

- I procuratori statunitensi hanno annunciato che due iraniani sono stati incriminati con l'accusa di essere degli hacker collegati a una serie di intrusioni informatiche in università statunitensi e straniere, un think tank con sede a Washington, organizzazioni no-profit e altre organizzazioni. Lo riporta il "New York Times". Secondo una dichiarazione del oipartimento di Giustizia Hooman Heidarian, 30 anni, e Mehdi Farhadi, 34 anni, entrambi di Hamedan, Iran, avrebbero sottratto illegalmente centinaia di terabyte di dati, tra cui informazioni sulla sicurezza nazionale, dati aerospaziali, ricerche scientifiche non pubblicate e "informazioni nucleari non militari". (Nys)